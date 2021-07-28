MT5 için dilekler - sayfa 117
Sekmelerin rengiyle çalışmak için bir API ekleme önerileri var, böylece bunu Uzman Danışmanlarda ve göstergelerde yönetebilir, böylece görünürlüğü artırabilirsiniz. Bu sekmelerin dikey yerleşimini ekleme önerileri de vardır, böylece daha fazla sekme açabilir ve küçük ekranlarda bile bunlar arasında rahatça geçiş yapabilirsiniz.
https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate
Strateji test cihazında neden çalışmıyor?
Bu işlevi strateji test cihazında çalıştırmak için herhangi bir plan var mı?