Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı?
Yandex'den Alice sayılır mı?
Eh, sanki pek ... Makale çok daha fazla acıttı. Alice kısa bir hafızadan muzdariptir ve tüm diyaloğun konusu veya hikayesi bağlamında bir konuşmayı sürdürmez. Standart sohbet robotu formatına kutsal bir şekilde yapışır - istek-yanıt. Standart olmayan istekler arama motoruna yönlendirilir. Motoru fiziksel dünyaya bağlı değildir. Kısacası, içinde bilgi grafiği teknolojisine dair hiçbir ipucu yok. Onunla konuşurken hissettiğim buydu.
Konuşmaya dayalı yapay zekadan bahsediyorsak, bunlar modern promobotlarda iyi bir şekilde uygulanmaktadır. dükkanlar için. Mağazalarda piyasaya sürülmeye ve kuruluma yakın modeller, yüzleri tanır, ziyaretçileri hatırlar, konuşmanın (ve satın almanın) gerçeklerini hatırlar ve buna göre konuşur. Şimdiye kadarki en büyük sorun, birkaç kişinin promobotun etrafını sarması ve aynı anda konuşmaya çalışmasıdır. Aynı anda tıkaçları gözlemledim.
Henüz böyle “promobotlar” ile konuşma şansım olmaması üzücü)).
Birkaç yıl önce bir çocuk sergisinde sert bir şekilde yetiştirildim. Kız robotu o kadar ustaca kontrol etti ve iletişimi taklit etti ki yapay zekaya inandım. Bir robotla konuşuyordum, akıllı bir robot. Gözlerime inanmadım. Daha sonra evde googling, güçlü duygular yaşadım. Bir yetişkin nasıl bu kadar saf olabilir?
Gerçek yapay zekayı belirlemek için en basit ve en etkili teknik, sıradan günlük olayların fiziksel nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasını gerektiren sorulardır, örneğin: "ineklerin neden uçamamasının fiziksel nedenini açıklayın?". Bir kişi bir cevap bulmakla kolayca başa çıkabilir, ancak hiçbir chatbot doğru ve yeterli bir açıklama yapamaz.
inekler neden uçamaz?
Yükseklik korkusu, değil mi?
Yükseklik korkusu, değil mi?
Artık senin bir bot olmadığından eminim! ))Bu arada, bu daha psikolojik ve muhtemelen psikiyatrik bir neden. Ve fiziksel biraz farklı. Bu nedenle, belki de bir bot değil, bir uzaylısınız.)))
örneğin: "ineklerin neden uçamamasının fiziksel nedenini açıklar mısınız?".
Yapay zeka dilbilimden değil de semantik formlardan ilerlerse, o zaman başka bir şeyi açıklayabilecektir. Ve prensip olarak, bu sorun uzun zamandır çözüldü. Reklamı yapılmayan çok şey var ve kamuoyunda tartışılsa bile iyi bir şey getirmeyecek. Hiç kimse onu sıradan mantığa sığdıramaz.
Bana gelince, AI'nın gelişimi insanlığa iyi bir şey getirmedi. Ve bunun ilginç ve heyecan verici olduğunu düşünenler yanılıyor. Bu teknolojiler gelişmeseydi daha iyi olurdu.
Bu arada, "kurnaz" Alice, "ne düşünüyorsun?" gibi bir cevap verirdi.
Habré https://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ 2017 için bu makaleden çok etkilendim. 3 yıl oldu ve gelişme nedir? Konuşma yapay zekası nerede? Neden hala görülmedi ve duyulmadı? Böyle bir teknoloji pek sınıflandırılamaz veya gizlenemezdi. Hareket etmediler mi?
Yazıyı incelediğimde sanki başka birinin dile getirdiği düşüncelerimi okuyormuş gibi oldum. Sadece felsefe bir kuruş için orada değildir, ancak diğer her şeyi anlama düzeyi ölçek dışıdır. Henüz hiçbir şeyin tamamlanmamış olması şaşırtıcı ... Gerçekten yeterli felsefe yok mu?))