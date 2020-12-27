Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
Bu arada, sadece bu kombinasyon, canlı materyali dahil etmeden tamamen programlanabilir. Ve bunun için bir amip kullanmaktan (tabii ki bence) çok daha zor değil.
Örneğin, bir besin kütlesi yerine nanobotların tepki vereceği belirli bir enerji arka planını dağıtmak mümkündür. Aynı zamanda, onlara ikinci bir görev belirleyin: başka bir alternatif arka plandan kaçınmak.
Yani, bir fikir olarak AI'nın büyüyen bir teknolojik pazarın bir ürünü olduğunu ve herhangi bir ürünü gibi, dikkat ve ilgi azaldığında er ya da geç geçmişte kalacağını mı söylemek istiyorsunuz? Ve sonuç olarak, hiç kimse AI'nın geliştirilmesine tek bir kuruş yatırım yapmayacak, çünkü piyasa "bağışçıları" bir zamanlar aya uçmak için soğudukça soğuyacak mı?
İlginç bir görünüm. Soruya o açıdan bakmadım.Hype gidecek - AI ölecek mi?)))
Evet.
O yüzden hemen ne diyeceğimi bilmiyorum. Düşünmeliyim...
Evet, bu karmaşık bir davranış ve bir dahaki sefere kendini tam olarak tekrar etmeyecek. Canlı bir varlık ile bir program arasındaki fark budur.
Yukarıdaki örneği tekrar okur ve dikkatinizi çekerseniz, prensipte, görevlere ve araç setine neyin bağlı olduğunu anlayacaksınız. Amipleri nanobotlarla değiştirirsek, davranışlarını duruma göre oluşturacakları için davranışları da tekrarlanmayacaktır.
O yüzden hemen ne diyeceğimi bilmiyorum. Düşünmeliyim...
Ve itiraz edecek ne var? Zeeland'ın hangi parmağından emdiğini sor. Eğer parmaklar...
Amipleri nanobotlarla değiştirirsek
Peki nanobotları ne kontrol ediyor?
Peki nanobotları ne kontrol ediyor?
Program. Ayrıca, doğrudan onlara indirilebilir ve daha sonra özerk olarak çalışırlar. Ve bunları kablosuz radyasyon yoluyla senkronize edebilir ve gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz. O zaman artık özerk bir ağ değil, etkileşimli bir ağ olacak :)Burada sadece iki görev var. Ve her ikisi de basittir: 1) Bir arka planı takip edin ve özümseyin, 2) İkinci arka plandan kaçının.
Bir program eylemlerde nasıl bir fark yaratır? Seçim olanaklarında sabit bir çeşitlilik elde etmek gerekir.
Doğaya baktığımızda, nöronu ve genetik algoritmayı kopyaladık. Bunlar bilinçli çeşitlilik veren şeylerdir. Ama amip, nöron olmadan da mümkün olduğunu gösteriyor. Bu üçüncü seçenek olabilir mi? Hadi Vitaliy, bir yazılım analogu bulalım.