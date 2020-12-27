Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 59
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Noktalı, her şeyin böyle bir şey olduğunu hayal edebilirsiniz - evrim sırasında oldukça karmaşık bir hücre yapısı oluştuktan sonra, bir yandan içinde reseptörler görünmeye başladı - aydınlatma, sıcaklık, tuzluluk vb. diğer yandan alıcıların durumuna bağlı olarak uzayda yer değiştirmeye izin veren aktüatörler. Alıcılardan gelen sinyalleri belirli bir toplayıcı aracılığıyla bağlayarak ve aktüatöre komutları ondan çıktıya ileterek ve işte sihir - en basit NS'nin prototipi ortaya çıkıyor.
Ağırlık katsayıları doğal seçilim ile seçilmiş ve sabitlenmiştir. Refleks davranış denen şey bu şekilde oluştu. Organizmaların karmaşıklığı ve kontrolün ayrı bir organda uzmanlaşmasıyla - beyin, davranış giderek daha karmaşık hale gelir. Prensipte, büyük refleks sistemleri kompleksleri çok karmaşık davranışlar uygulayabilir, ancak optimizasyonu on binlerce nesil ve milyonlarca hatta milyarlarca birey üzerinde seçim gerektirir.
Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için bir sonraki devrim niteliğinde adım gerçekleşir - beyin, koşullu refleks davranışı yeteneğini kazanır. Artık tek bir birey, bir yaşam boyunca çevredeki koşullara bağlı olarak davranışını optimize edebilir.
Evrimsel bir "silahlanma yarışı" başlar - avcı/av sistemleri giderek daha karmaşık davranışlar için seçilir. Bir aşamada, karmaşık davranışları yönetmek ve öncelikler, hedefler belirlemek için beyinde - akrabaların davranışlarını tahmin edecek, düşmanların veya yiyeceklerin varlığı hakkında varsayımlarda bulunacak özel bir arayüze ihtiyaç vardır.
Bu arayüzün evrimi, genelleme yeteneğinin güçlenmesi, on milyonlarca yıl sonra, bilincin - öz-bilincin, kişinin kendi 'ben'inin - ortaya çıkmasına neden oldu. Bence yapay zeka ancak öz-bilinç özelliğine sahip olduktan sonra biyolojik olmayan bir akıl haline gelecektir.
Nitekim avcı-av ilişkisi ortadan kalkmamış, sadece daha karmaşık sosyo-ekonomik yapılar bağlamına çevrilmiş, "sürüngen beyni" de her gün bizimle birlikte bulunmakta ve belirli anlarda devreye girmektedir. Kişi, sadece büyük ölçüde genişlemiş bir sinir sistemi ve birkaç bin yıl boyunca İbrahimi dinlerin onu bir "otobur" yapmaya çalışmasına rağmen, saldırganlık hakkında olumlu geribildirim ile aynı avcı olarak kalır - bundan hiçbir şey çıkmadı ...
Nitekim avcı-av ilişkisi ortadan kalkmamış, sadece daha karmaşık sosyo-ekonomik yapılar bağlamına çevrilmiş, "sürüngen beyni" de her gün bizimle birlikte bulunmakta ve belirli anlarda devreye girmektedir. Kişi, sadece büyük ölçüde genişlemiş bir sinir sistemi ve birkaç bin yıl boyunca İbrahimi dinlerin onu bir "otobur" yapmaya çalışmasına rağmen, saldırganlık hakkında olumlu geribildirim ile aynı avcı olarak kalır - bundan hiçbir şey çıkmadı ...
Evet... Ya içgüdüler Akıl'a hizmet eder, onun hayatta kalmasına yardım eder, ya da Akıl, ahlakını ve öz farkındalığını yitirerek, alçalarak ve hayvani unsura geri dönen içgüdülere hizmet eder. )
Yurixx tarafından 2008'den ilginç bir yazı:
İnsan gelişiminin doğal Yoluna ek olarak, bu durumla ilgili iki yön daha vardır - insan iradesi ve seçim özgürlüğü. Bunların ikisi de Allah'ın bir lütfudur. Bir kişinin bu Hediyeyi nasıl kullanacağı sadece ona bağlıdır - tamamen onun seçim özgürlüğüne uygun olarak. Burası herkesin yakalandığı yer. Cehalet, cehalet, bilinçsizlik, sınırlı dünya görüşü, bir kişinin iradesinin ötesinde ne olduğu hakkında çok az (veya hiçbir şey) bilmediği gerçeğine yol açar. Şöyle düşünüyor: "Bunu istiyorsam, o zaman asıl şey bu, bunu başarmada, arzularımı tatmin etmede - hayatın anlamı bu." Ve burada, hakkında yazdığı çok acı deneyimde tam programın içine düşüyor. SK. Arzularının sadece hayatın hayaleti Maya olduğunu anlamak için kaç hayat harcamak zorunda kalacağı bilinmiyor. Ve sonra yaptığı her şeyi çözmek için daha kaç can alacak. Bu nedenle cehalet günahının yedi günahtan biri olmasına şaşmamalı. ölümlüler Ortodokslukta günahlar ve aynı kuvvetle Budizm, Lamaizm, Taoizm ve Spiritüel Yolun tüm dallarında bulunur.
2005 yazında, Manteka Chia ile qigong çalışan, sertifikalı bir eğitmen olan ve birçok Mantek uygulamasını çeşitli seviyelerde öğretme hakkına sahip olan bir adamla tanıştım. Kendim yaptığım için seminere katılmak ve kendisini yakından tanımak benim için ilginçti. Tüm yeteneklerini listelemedim, aynı zamanda şifa ile de uğraştı, hastanın enerjilerini mükemmel bir şekilde hissetti, onu sadece bu şekilde ayağa kaldırdı. Evet ve süper enerjiyle çalıştı - çeşitli kaynaklardan sünger gibi emdi. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, bir insandan çekilebilir, olumsuzluğunu bir insanın üzerine atabilirdi.
Onun bir sarhoş olduğunu öğrendiğimde yaşadığım şaşkınlığı bir düşünün. Onunla konuşarak dedim ki: "Nasıl yani? Sonuçta, Mantek'e göre, onu yukarıya dönüştürmek, qi'yi ruhsal enerjiye dönüştürmek için enerji birikimi gerekli." Ancak nedense umursamıyordu. Para ve kadınlarla ilgileniyordu, insanlarla etkileşimin enerjik yönlerinin yanı sıra sıradan bir insanın bu süreçleri kontrol etmediği ve bu nedenle elinde bilinçsiz ve kör bir oyuncak olduğu gerçeğinden zevk aldı. Birinde yardım ederek, diğerlerini kırdı. Nefs ve ruh mertebesinde insanlara verdiği zararlar, sağlığa kazandırdığı faydaları kat kat aşmıştır. Ve tüm bunlara enerji birikimi eşlik etti.
Ancak bu enerji hiçbir yere gitmediği için bir süre sonra yırtılmaya başladı, keskinleşti, sinirlendi ve karşı konulmaz bir şekilde şişeye çekildi. Bir iki kez duramadı. Aynı zamanda akıl sağlığını tamamen kaybetti. 7-10 gün boyunca hiç durmadan içti, aynı anda hiçbir şey yemedi, sokakta evsiz gibi yaşadı, nerede olduğunu kimse bilmiyor, kendi kendine sadece “Daha fazlasını istiyorum ve ben” durumuna geldi. içeceğim." Ve böylece tamamen enerji tükenmesine kadar. Ve sonra döngü yeniden başladı: yıkandı, yedi, çalışmaya başladı, para kazandı, yine bir at üzerinde başka bir kadın mahsulü buldu! Tüm döngü 3-4 ay sürdü. Ve böyle bir hayatı sevdi, hiçbir şeyi değiştirmek istemedi: bu bir sınıf! tutkular içinde, parlak, sonuna kadar, istediğim gibi! Tam kepek içinde, kendi sidik birikintisinde bile - ve bu harika! Bunlar onun değerleri ve hedefleriydi.
Sonunda ona söylediğim şey oldu. 2006 yazında toprağa verildi. Hayır, hayır, az çok sağlığı yerindeydi. Yine de, bir kişi enerjilerle nasıl çalışacağını biliyordu. Ama bir sonraki alemde birinin üstüne atladı ve kafasına bir parça pipo yedi. Yoğun bakıma girdi, bir ay sonra serbest bırakıldı, iki tane daha gömüldükten sonra.
Ders benim için ilginçti. Bir kişinin ne tür bir uygulama yaptığı değil, neden yaptığı ve ona verdiklerini nasıl kullandığının çok önemli olduğu ortaya çıktı. Daha sonra, benzer durumlarla bir kereden fazla karşılaştım - onları görmeye ve anlamaya başladım.
Bunu analoji diline çevirirsek şunu söyleyebiliriz. Gençler arasında bir boks yarışması düşünün. Ve şimdi tamamen yetişkin, sağlıklı bir adam onlara geliyor. Evet ve muştaları eldivenlerde gizler. Bunun gibi bir şey, süptil uçaklarla iletişim pratiğinin bir kişiye verdiği en önemsiz avantaj gibi görünüyor. Ve ringdeki erkekleri yok etmeye başlar. Ve neden ? Şey, gerçekten bir kupa ve nakit ödül almak istiyorum! Ve kızların şampiyona nasıl bakacağını biliyor musun? Ancak bu ringde hakem asla yanılmaz. Ve adaletinde kusur yoktur. Ve kararı tartışılmaz. Yarışmanın sonuna kadar diskalifiye edebilir. Ya da belki hayatının geri kalanı için. Ve sonraki tüm olanlar için. Ve bu, forex'te para-fırsatların kullanımı ve insanlarla etkileşime girerken kullanımları için eşit derecede geçerlidir.
Herkesin duyduğu, ancak çoğu kişinin onu dini bir korkuluk olarak gördüğü "şeytanla anlaşma" aslında yaygın, çok yaygın bir olgudur. Özgür seçimini yapan bir kişi, daha düşük değerleri (örneğin maddi) daha yüksek değerlere (örneğin manevi) tercih ettiğinde, istediğini alır. Ancak, elbette, bunun için ödeme yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde, enerjinin korunumu yasası basitçe var olamazdı. Ve "malzeme için malzeme" ödemesi burada çalışmıyor - bu sizin için forex değil. Herhangi bir maddi değer için satın alamayacağınızı vermek zorundasınız. Bu nedenle "en yüksek değerler" olarak adlandırılır. Ne yazık ki, çok az insan bunu anlıyor ve çok az insan bunun hakkında düşünüyor. Sonra merak ederler: Neden para var da mutluluk yok? karma neden bu kadar kötü? vb.
//------------------------------------------------ --------------------
Konuyu okuyun: https://www.mql5.com/en/forum/103287
Eskiden forumda yazanlar gibi... Şimdi neredeler?...
not Sarı ile vurgulanan hikaye, Zihnin temel içgüdülere nasıl hizmet edebileceği ile ilgilidir.
not Konumuz bağlamında - AI asla bu garip tip gibi nitelikler kazanamayacak.
Yurixx tarafından 2008'den ilginç bir yazı:
sadece insanların kafası çok karışık ve kendilerine zihinsel bir hapishane inşa ediyor
neşeli olacaksın, dolu olacaksın - eğer sihirbaz kaossa
Rasputinizm ve okült zamanları kaybolmayacak. Genetik düzeyde geçiyor gibi görünüyor.
kavramların ikamesi her zaman iknanın temellerinin temelidir ..... corpo .... din ... aile ... ve diğer her türlü. başlangıçta hiçbir gerçek yok
İşte 2008'den ilginç bir yazı...