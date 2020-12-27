Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 22
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özü reddetmez - kendi parası için sorun arar
Yanılıyorsun, yatırımcıların parasıyla sorun arıyor.
Yanılıyorsun, yatırımcıların parasıyla sorun arıyor.
Hayır, yanılmıyorum - Burada kendisinin de hissedar olduğunu anlamanız gerekiyor, ayrıca zamanınızı buna (ideolojik bir kişi) harcayın - sanki hiç kimse bir rol gibi değil. )))
Not ^ Sadece düşündüm ^ neden yatırımcıların parası için sorun arıyorsunuz - bu normal mi ????
Ve genel olarak, evet. Parasını nereye harcayacağını bilmeyen çok insan var. Onlara yardım etmeliyiz.
Ancak bunun yapay veya doğal zeka ile hiçbir ilgisi yoktur.
Aslında yapay zeka uzun zamandır icat edildi ve yaygın olarak kullanıldı.
Televizyon izliyorsunuz, interneti okuyorsunuz, o size nasıl yapacağınızı söylüyor ve hepiniz ona itaat ediyorsunuz.
Zekanız yapay hale geldi)
Aslında yapay zeka uzun zamandır icat edilmiş ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
Televizyon seyrediyorsunuz, interneti okuyorsunuz, o size nasıl yapacağınızı söylüyor ve hepiniz ona itaat ediyorsunuz.
Zekanız yapay hale geldi)
Kredi çekip Türkiye'ye gitmek gibi...
Bunlar beyin için birer dambıl, ne kadar çok küp o kadar zor.
Her şey farklı. Genellikle bilim adamları gerçekten parayla ilgili değildir. Bak, benziyor mu?
Akşam işten eve gelip bu videoları evde yazdığını mı düşünüyorsunuz? Ya sen neden bahsediyorsun?
Hayır, yanılmıyorum - Burada kendisinin de hissedar olduğunu anlamanız gerekiyor, ayrıca zamanınızı buna (ideolojik bir kişi) harcayın - sanki hiç kimse bir rol gibi değil. )))
Not ^ Sadece düşündüm ^ neden yatırımcıların parası için sorun arıyorsunuz - bu normal mi ????
O sadece bir halkla ilişkiler müdürü olarak çalışıyor))
Not ^ Sadece düşündüm ^ neden yatırımcıların parası için sorun arıyorsunuz - bu normal mi ????
Soruna pek doğru bir yaklaşım değil ....
Örneğin:
Tesisatçı?... O yatırımcıların parası için sorun mu arıyor?
Hayır, nasıl yapılacağını bildiği bir iş yapıyor ve bunun için para alıyor...
Yatırımcı mı?... Bu özel alanda nasıl çalışılacağını anlamıyor ama burada kendisi için kâr edebileceğini BİLİYOR...
Tüccar sadece kendisi için değil, Yatırımcı için de bu alanda nasıl para kazanacağını bilir...