Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 10
Beyin fırtınasının nasıl yapıldığından bahsedecek olursak, o zaman genellikle konunun uzmanları burada çalışıyor. Ve eğer bir dahi çalışıyorsa, bence o bunu sadece zihninde görür. Hazırlıksız bir kişinin yanlışlıkla hedefi vurması mümkün mü, muhtemelen evet. Ama ne kadar sürecek? Aynı şekilde, ne arayacağınız ve nereye bakacağınız konusunda bir fikre ihtiyacınız var.
Uzun sohbetimizden bir şeyi tam olarak anlamadım, bir şey mi arıyoruz yoksa sadece fikir alışverişi mi yapıyoruz?
Biri diğerine müdahale ediyor mu? Çoğu zaman, görünüşte kesinlikle kendiliğinden olan diyaloglarda bile, bazı keşiflere rastlayabilirsiniz. Bu da yine algısal taşıyıcı kiplerine bağlıdır. Birisi genellikle her zaman boş zaman modunda olabilir ve herhangi bir veriyi, önemlerini vurgulamak veya vurgulamak için bir seçenek olarak algılayabilir.
Bu, işe yaramaz hedeflerle birleşen, işe yaramaz bir yol boyunca cehenneme giden duyuların bir yanılgıdır.
Habré https://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ 2017 için bu makaleden çok etkilendim. 3 yıl oldu ve gelişme nedir? Konuşma yapay zekası nerede? Neden hala görülmedi ve duyulmadı? Böyle bir teknoloji pek sınıflandırılamaz veya gizlenemezdi. Hareket etmediler mi?
Yazıyı incelediğimde sanki başka birinin dile getirdiği düşüncelerimi okuyormuş gibi oldum. Sadece felsefe bir kuruş için orada değildir, ancak diğer her şeyi anlama düzeyi ölçek dışıdır. Henüz hiçbir şeyin tamamlanmamış olması şaşırtıcı ... Gerçekten yeterli felsefe yok mu?))
Peter,
İngilizceniz iyiyse Alex Friedman'ın tematik youtube kanalını tavsiye ederim.
Kısacası, AI terimi pazarlamacılar tarafından parçalara ayrılmıştır, AI'lı cep telefonu kameraları vardır, yüz tanıma sistemleri de AI'dır, yapay zekalı MFP'ler taranan belgenin türünü (sipariş, not, fatura vb.) vb., vb.). .P.). İşte Google'dan bir başka etkileyici dar AI örneği https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59. Sberbank kısa süre önce özel tekliflerle ilgili telefon uyarıları için benzer bir hizmet yayınladı.
Dar AI uzun süredir kimseyi şaşırtmadı. Geniş yapay zeka veya Genel AI konusunda bir atılım yoktur ve beklenmemektedir.
Neden? İşte bir akıl hocasıyla tartışan yeterince zeki bir maymun.
"İstihbarat" sadece bir kelimedir. Yapay olan gerçek zeka olamaz. Bu bir bilgi tabanıdır. "Bilgi" toplama, veri tabanından veri çıkarma ve bunları genelleştirme teknikleri. İşte buna yapay zeka denir. Bu yönde çalışmalar devam ediyor - bir "bilgi" tabanının nasıl hazırlanacağı, bilginin ondan nasıl hızlı bir şekilde "çıkarılacağı", bunların nasıl genelleştirileceği. Genel olarak, ilginç olan çok az şey var, ancak ordu çocukça bir şekilde ilgilenmedi.
Nöronsuz bir amip, kendisi de bir nöron gibi olduğu için, bir nöronun işlevini fiziksel bedeniyle birleştirir. Hala fotosentez var ve bir miktar güçle bitkiler geriliyor ve ışığa dönüyor, engelleri aşıyor - bir amipten daha kötü değil.
Hala fotosentez var ve bir miktar güçle bitkiler geriliyor ve ışığa dönüyor, engelleri aşıyor - bir amipten daha kötü değil.
Vay, doğru. Dünyada kanunlar vardır, o da akıldır. İnsani nokta değil, küresel. Bunu tekrarlamak pek mümkün değil. Sürecin parçaları az ya da çok açıksa: kimyasal reaksiyonlar, fiziksel yasalar (ki bunu çekincelerle kabul ediyoruz), o zaman dünyanın itici gücünü anlamak bir felakettir.