Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 49
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
o zaman neye katılmıyorsun
Kişilik kelimesi neden tırnak içinde?
Rus dilinin kurallarına göre
Rus dilinin kurallarına göre
Sen aptalsın?
Max mesajları silme
çok şey ekledim kabul ediyorum yanılmışım pardonher zaman sürüklenmek zorunda olsan da
Seni kafesten nasıl çıkardılar?
muhtemelen bir kişinin belirtilerini gösterdi ve yakında oraya gideceksin, dene, seni kimin çıkaracağını bile bilmiyorum), ancak sana alın
https://3dnews.ru/1015293
Bir atılım geliyor. Bu teknoloji aynı yenilikçi ML çerçevesiyle birleştirildiğinde, yeni nesil bir yapay zekaya sahibiz.