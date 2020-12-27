Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 49

Yeni yorum
 
Maxim Dmitrievsky :

o zaman neye katılmıyorsun

Kişilik kelimesi neden tırnak içinde?
[Silindi]  
Реter Konow :
Kişilik kelimesi neden tırnak içinde?

Rus dilinin kurallarına göre

 
 
 
Maxim Dmitrievsky :

Rus dilinin kurallarına göre

Gerçekten? Konu dışı?
 
Maxim Dmitrievsky :

Sen aptalsın?

Ltd! Size kültürel bir soru soruldu - Kişilik kelimesini neden tırnak içine aldınız?
[Silindi]  
Fast235 :

Max mesajları silme

çok şey ekledim kabul ediyorum yanılmışım pardon

her zaman sürüklenmek zorunda olsan da
Seni kafesten nasıl çıkardılar?
 
transcendreamer :
Gorgias yanlış sonuçlara varmak konusunda biraz aceleci davrandı. Herkesi kendi başına yargılar.
 
Vladimir Baskakov :
Seni kafesten nasıl çıkardılar?

muhtemelen bir kişinin belirtilerini gösterdi ve yakında oraya gideceksin, dene, seni kimin çıkaracağını bile bilmiyorum), ancak sana alın

 

https://3dnews.ru/1015293

Bir atılım geliyor. Bu teknoloji aynı yenilikçi ML çerçevesiyle birleştirildiğinde, yeni nesil bir yapay zekaya sahibiz.

GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
  • 3dnews.ru
Некоторые наши читатели скептически отнеслись к недавней заметке о том, что заводы GlobalFoundries могут стать кузницей терминаторов, а зря. Компания GlobalFoundries снова спешит удивить глубиной интереса к теме искусственного интеллекта и производства кремниевых «мозгов». На этот раз вместе с бельгийскими разработчиками. Совместным...
 
Tabii ki, bir kuantum bilgisayarının geliştirilmesindeki ilerlemenin durması garip. İnanılmaz, tanrısal sonuçlar vaat ettiler ama hepsi sessizdi. Süperpozisyonun kuantum özelliği nedeniyle bit komplekslerinin tüm durum kombinasyonlarını anında açar, ancak şifreyi kırmanın dışında henüz bir uygulama bulunamadı ...

Ve yukarıdaki teknoloji, işlemlerin hızındaki veya doğruluğundaki artış nedeniyle değil, bellek ve işlemciyi bir araya getirmeye çalıştığı için ilginçtir. Kavramsal olarak başarılı olursa, AI'da bir atılım garanti edilir ve sistemin dijital mi yoksa analog mu olduğu o kadar önemli değildir.
1...424344454647484950515253545556...74
Yeni yorum