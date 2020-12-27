Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 16
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Başka yönlerde düşünüyorum, Alexander. İnsanların elektrikli süpürgelerin önüne geçtiğini görmek üzücü...
Senin için çok aptalım!? yargılamayın ve yargılanmayın
Senin için çok aptalım!? yargılamayın ve yargılanmayın
Her şeyi kişisel algılamayın. Temelde kendimi genel anlamda ifade ettim, sizinle ilgili değil. Bu, tarafsız ifadeleri ikinci kez kişisel hakaret olarak kabul edişiniz.
Senin için çok aptalım!? yargılamayın ve yargılanmayın
Kahretsin, ben de sarhoşum))))) Zaten iyi))) Duygular hiçbir şey ve ne kadar derinlerse, dünya o kadar iyi))))
Her şeyi kişisel algılamayın. Temelde kendimi genel anlamda ifade ettim, sizinle ilgili değil. Bu, tarafsız ifadeleri ikinci kez kişisel hakaret olarak kabul edişiniz.
Teşekkür ederim ! açıklama için - Bana karşı gerçekten olumsuz bir tavrınız olduğunu düşündüm, Üzgünüm !!!
Kahretsin, ben de sarhoşum))))) Zaten iyi))) Duygular hiçbir şey değil ve ne kadar derinlerse, dünya o kadar iyi))))
Teşekkür ederim ! açıklama için - Bana karşı gerçekten olumsuz bir tavrınız olduğunu düşündüm, Üzgünüm !!!
Böyle bir şey yoktu. Sana normal davranıyorum, genel olarak tahminlerini ve yorumlarını okuyorum. Sadece bu anlamda gerçekten farklı yönlere bakıyoruz. Yani, bir dahaki sefere seninle karşılaştığımda, elektrikli süpürgeye bu fikri sana tanıtıp tanıtmadığını sor. :)
Sizi tartışmadan biraz uzaklaştıracağım :) Daha önceki yorumlarda bu konunun bir yerinde "Boltzmann beyni" hakkında bir konuşma vardı... Biraz okudum ve şu varsayımla karşılaştım: " Sonsuz maymun teoremine göre, basılı bir daktiloların tuşlarına sınırsız süre basan soyut bir maymun, sonuç olarak, bir gün verilen metni yazacaklar / © Wikipedia / New York Zooloji Derneği "
Bununla gerçekten ilgileniyordum ve bu nedenle n'inci sayıdaki karakterle n'inci sayıdaki satırlardan oluşan rastgele bir dizi için bir komut dosyası çizdim ... Sonuç, bunun çok mantıksız bir varsayım olduğunu ima ediyor :) Bunu kim düşünüyor?
Böyle bir şey yoktu. Sana normal davranıyorum, genel olarak tahminlerini ve yorumlarını okuyorum. Sadece bu anlamda gerçekten farklı yönlere bakıyoruz. Yani, bir dahaki sefere seninle karşılaştığımda, elektrikli süpürgeye bu fikri sana tanıtıp tanıtmadığını sor. :)
Teşekkürler .... normal insanlarla konuşmak ne güzel