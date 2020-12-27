Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 16

Yeni yorum
 
Alay kokusu alıyorum, hepinizi burada yırtacağım :-))))))))
[Silindi]  
Vitaliy Maznev :

Başka yönlerde düşünüyorum, Alexander. İnsanların elektrikli süpürgelerin önüne geçtiğini görmek üzücü...

Senin için çok aptalım!? yargılamayın ve yargılanmayın

 
Zeka ve yapay zeka, tanımladıkları gerçeklikle çok az bağlantısı olan veya hiç bağlantısı olmayan icat edilmiş kavramlardır. Benzer oldukları terim. Benzerlik, bir korelasyon var gibi göründüğünde, ama aslında öyle değil. Aynı şekilde. Zekanın tanımı ile beynin çalışması arasında, ayrıca yapay zekanın ve beynin çalışmasına benzer çalışmaların tanımı arasında hiçbir bağlantı yoktur.
 
Alexsandr San :

Senin için çok aptalım!? yargılamayın ve yargılanmayın

Her şeyi kişisel algılamayın. Temelde kendimi genel anlamda ifade ettim, sizinle ilgili değil. Bu, tarafsız ifadeleri ikinci kez kişisel hakaret olarak kabul edişiniz.

 
Alexsandr San :

Senin için çok aptalım!? yargılamayın ve yargılanmayın

Kahretsin, ben de sarhoşum))))) Zaten iyi))) Duygular hiçbir şey ve ne kadar derinlerse, dünya o kadar iyi))))

[Silindi]  
Vitaliy Maznev :

Her şeyi kişisel algılamayın. Temelde kendimi genel anlamda ifade ettim, sizinle ilgili değil. Bu, tarafsız ifadeleri ikinci kez kişisel hakaret olarak kabul edişiniz.

Teşekkür ederim ! açıklama için - Bana karşı gerçekten olumsuz bir tavrınız olduğunu düşündüm, Üzgünüm !!!

 
Valeriy Yastremskiy :

Kahretsin, ben de sarhoşum))))) Zaten iyi))) Duygular hiçbir şey değil ve ne kadar derinlerse, dünya o kadar iyi))))

Hirase BUKHARIKOV burada toplandı. Ama kimse bana sormadı. Bu endişe verici bir şey .... eğer bir şey varsa !!!!!
 
Alexsandr San :

Teşekkür ederim ! açıklama için - Bana karşı gerçekten olumsuz bir tavrınız olduğunu düşündüm, Üzgünüm !!!

Böyle bir şey yoktu. Sana normal davranıyorum, genel olarak tahminlerini ve yorumlarını okuyorum. Sadece bu anlamda gerçekten farklı yönlere bakıyoruz. Yani, bir dahaki sefere seninle karşılaştığımda, elektrikli süpürgeye bu fikri sana tanıtıp tanıtmadığını sor. :)

 

Sizi tartışmadan biraz uzaklaştıracağım :) Daha önceki yorumlarda bu konunun bir yerinde "Boltzmann beyni" hakkında bir konuşma vardı... Biraz okudum ve şu varsayımla karşılaştım: " Sonsuz maymun teoremine göre, basılı bir daktiloların tuşlarına sınırsız süre basan soyut bir maymun, sonuç olarak, bir gün verilen metni yazacaklar / © Wikipedia / New York Zooloji Derneği "

Bununla gerçekten ilgileniyordum ve bu nedenle n'inci sayıdaki karakterle n'inci sayıdaki satırlardan oluşan rastgele bir dizi için bir komut dosyası çizdim ... Sonuç, bunun çok mantıksız bir varsayım olduğunu ima ediyor :) Bunu kim düşünüyor?

Dosyalar:
Writer.mq4  6 kb
[Silindi]  
Vitaliy Maznev :

Böyle bir şey yoktu. Sana normal davranıyorum, genel olarak tahminlerini ve yorumlarını okuyorum. Sadece bu anlamda gerçekten farklı yönlere bakıyoruz. Yani, bir dahaki sefere seninle karşılaştığımda, elektrikli süpürgeye bu fikri sana tanıtıp tanıtmadığını sor. :)

Teşekkürler .... normal insanlarla konuşmak ne güzel

1...91011121314151617181920212223...74
Yeni yorum