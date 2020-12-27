Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 23
Aslında yapay zeka uzun zamandır icat edilmiş ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
Televizyon seyrediyorsunuz, interneti okuyorsunuz, o size nasıl yapacağınızı söylüyor ve hepiniz ona itaat ediyorsunuz.
Zekanız yapay hale geldi)
Beyni bir kutuda olan ve başkaları tarafından kullanılan bir insan kategorisi var. Diğer kategori bağımsız olarak düşünebilir ve karar verebilir.
Her nasılsa, asıl mesele herkesin onun hakkında konuşması ve herkesin onu tartışmasıydı ...
Bana öyle geliyor ki, öyle değil ... Büyük olasılıkla, orada onun hakkında ne söylediklerini ve hiç konuşup konuşmadıklarını umursamıyor. Bir kişinin parası ve çıkarları vardır, kendini hiçbir şeyden inkar etmez :)
Yani komplo yok. Herkes onu ilgilendiren bir şey yapıyor. Bazıları yardımcı bir robot yapmaya çalışıyor, diğerleri doğayı kopyalamaya ve bir zihin yaratmanın olanaklarını keşfetmeye çalışıyor. En önemlisi, komplo yok. Söylemek istediğim buydu.
Muhtemelen bir filmdeki gibi bir tür komplo varsayıyorsunuz - perdeli pencereli bir arka odada, mum ışığında, yemin ederek, elini kalbine koyarak.
Ve diğerleri üzerinde daha fazla güce sahip olan bazı insanlar geri kalanını tüm planlarına adamadıklarında her şey basittir - bu zaten bir komplodur. Ancak bunda da özel bir şey yok, herkes yapıyor ve ebeveynler çocuklarına aynı çocuklar için bile tüm planlarını anlatmıyor.
Ah, keşke. Ancak, insanların bunların kendi düşünceleri olduğunu düşünmelerini sağlayabilirsiniz. Ve şu anda, düşüncelerimin benim düşüncelerim olduğunu söylemek çok zor.
Evet ve psikotronik jeneratörler Orta Çağ'dan beri çarlar tarafından kullanılıyor: toplu tatiller, alaylar, gösteriler ve özellikle çar tarafından desteklenen manastırlar.
Ve her şey basit
Demek istediğim tam olarak bu. Sergei ile yaptığım konuşmanın bir parçasıydı.
Ah, keşke. Ancak, insanların bunların kendi düşünceleri olduğunu düşünmelerini sağlayabilirsiniz. Ve şu anda, düşüncelerimin benim düşüncelerim olduğunu söylemek çok zor.
Jacques Fresco'ya bakın... Bir insanın kendi düşüncelerine sahip olamayacağını, yani kendimizi düşündüğümüzü, ancak çevremizin oluşturduğu dünya görüşümüz içinde düşündüğümüzü iddia ediyor. Bundan, düşüncelerin bize ait olmadığı, ancak her türlü komplonun onunla hiçbir ilgisi olmadığı sonucuna varılır ...
Eh, bu sadece bir kişinin fikriymiş gibi, ona katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz :)
Jacque Fresco'nun kesinlikle kendine ait bir düşüncesi yok.