Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 25
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gelenleri tepelemek değildi.
Tersine. Geldiler ve olanları püskürttüler.
Olmayanlar hakkında.
Tersine. Gelip olanları püskürttüler.
Olmayanlar hakkında.
Nasıl çevrilmez, aynı))))
2020 Sonrası Yapay Zeka. Mihail Burtsev
2020 Sonrası Yapay Zeka. Mihail Burtsev
konuyla ilgili güzel bir yazı:
Pazarlamada yapay zeka, sinir ağları ve makine öğrenimi: fark nedir
Video kaydedildi. İşleme devam ediyor. Beklemek.
konuyla ilgili güzel bir yazı:
Pazarlamada yapay zeka, sinir ağları ve makine öğrenimi: fark nedir
Ses kalitesi için lütfen beni bağışlayın. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım sesi azaltamadım.
Ve evet, bu sadece benim görüşüm, katılmayabilirsiniz ve argümanlarınızı memnuniyetle dinleyeceğim.