Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 25

Yeni yorum
 
Dmitry Fedoseev :

Gelenleri tepelemek değildi.

Tersine. Geldiler ve olanları püskürttüler.
 
Artyom Trishkin :
Tersine. Geldiler ve olanları püskürttüler.

Olmayanlar hakkında.

 
Artyom Trishkin :
Tersine. Gelip olanları püskürttüler.
Dmitry Fedoseev :

Olmayanlar hakkında.

Nasıl çevrilmez, aynı))))

 

2020 Sonrası Yapay Zeka. Mihail Burtsev


 
Aleksei Stepanenko :

2020 Sonrası Yapay Zeka. Mihail Burtsev


Her şey stsuko, beni yakaladın. Böyle bir sapkınlık taşınır. Akşam kamerayı alıp videoyu çekmeye gidiyorum, bekle. yayınlayacağım.
 

konuyla ilgili güzel bir yazı:

Pazarlamada yapay zeka, sinir ağları ve makine öğrenimi: fark nedir

Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
  • 2019.02.22
  • Станислав Макаров
  • mcs.mail.ru
Искусственный интеллект (ИИ) сейчас на волне хайпа и, в отличие от блокчейна, падения интереса к теме пока не наблюдается. Это значит, что нас продолжат бомбардировать удивительными сообщениями из мира ИИ – то вселять надежду на скорое всеобщее благоденствие, то пугать апокалипсисом восстания машин в духе Терминатора. Чем отличается нейросеть...
 
Video kaydedildi. İşleme devam ediyor. Beklemek.
 
Mihail Marchukajtes :
Video kaydedildi. İşleme devam ediyor. Beklemek.
Peki, bu başka bir konu! Ve sonra sadece sohbet etmek bilgilendirici değil


Igor Makanu :

konuyla ilgili güzel bir yazı:

Pazarlamada yapay zeka, sinir ağları ve makine öğrenimi: fark nedir

 

Ses kalitesi için lütfen beni bağışlayın. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım sesi azaltamadım.

Ve evet, bu sadece benim görüşüm, katılmayabilirsiniz ve argümanlarınızı memnuniyetle dinleyeceğim.


 
Michael, sen ne kadar iyi bir adamsın! Ve duymak ve görmek için duygusal olarak sevindim ve esasen aynı fikirdeyim! Bravo!
1...181920212223242526272829303132...74
Yeni yorum