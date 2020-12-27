Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 34
Ve en önemlisi, makinelerin entelektüelleştirilmesinin mümkün olmadığını söylemiyorum. Mevcut teknolojinin dile getirdiğim sorunları çözene kadar buna izin vermeyeceğini söyledim. Çinlilerle ilgili bir hikaye de vardı ve bu yönde çalışmalar sürüyor. Ancak makineler Turing testini geçememişken algoritmaları genelliyorlar, geçtiklerinde akıl olacaklar. sorular?
Tynagyrgyn'in testi elbette cesur. Michael, kardeşim... kendini fark et. Bu seçenekten, sizinle basılı belgelere dayanarak konuşurdum.
Ve yapay zeka kredi almayacak. Bunun bir avantaj olduğunu düşünmeme rağmen ... ama yine de ..... aradaki fark hakkında konuşursak :-)
Verilerin mi, Michael? AI zaten kredi almayacak.
Yapay zeka değil, genetik bir algoritmanın gösterimi. Yarış arabaları , belki kimse görmemiştir.
Ama burada önemli konulardan bahsediyoruz,
Ah pardon, yeni geldim, bilmiyorum. Şimdi okuyorum.