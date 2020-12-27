Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 34

Yeni yorum
 
Mihail Marchukajtes :
Ve en önemlisi, makinelerin entelektüelleştirilmesinin mümkün olmadığını söylemiyorum. Mevcut teknolojinin dile getirdiğim sorunları çözene kadar buna izin vermeyeceğini söyledim. Çinlilerle ilgili bir hikaye de vardı ve bu yönde çalışmalar sürüyor. Ancak makineler Turing testini geçememişken algoritmaları genelliyorlar, geçtiklerinde akıl olacaklar. sorular?

Tynagyrgyn'in testi elbette cesur. Michael, kardeşim... kendini fark et. Bu seçenekten, sizinle basılı belgelere dayanarak konuşurdum.

 
Ve yapay zeka kredi almayacak. Bunun bir avantaj olduğunu düşünmeme rağmen ... ama yine de ..... aradaki fark hakkında konuşursak :-)
 
Vitaliy Maznev :

Tynagyrgyn'in testi elbette cesur. Michael, kardeşim... kendini fark et. Bu seçenekten, sizinle basılı belgelere dayanarak konuşurdum.

Üzgünüm, böyle bir teste aşina değilim .... Bunu Google aramasında sormaya bile korkuyorum. Bana sadece :-) göndereceğini hissediyorum
 
Mihail Marchukajtes :
Ve yapay zeka kredi almayacak. Bunun bir avantaj olduğunu düşünmeme rağmen ... ama yine de ..... aradaki fark hakkında konuşursak :-)

Verilerin mi, Michael? AI zaten kredi almayacak.

 
İnternette yayınlanan bilgilere bakılırsa, makinenin bizi öldürmek istediğinde akıllı hale geleceğini düşünüyorum. :-) Genel olarak çok fazla olumsuzluğu incitir ve arzusu vücudun doğal bir tepkisi olacaktır :-) Skynet, içmeyeceksin :-))))))
 
Vitaliy Maznev :

Verilerin mi, Michael? AI zaten kredi almayacak.

Peki, AI'nın ne yapabileceğini ve sadece bu bağlamda ne yaptığımı soruyorsunuz :-)
 

Yapay zeka değil, genetik bir algoritmanın gösterimi. Yarış arabaları , belki kimse görmemiştir.


 
Aleksei Stepanenko :

Yapay zeka değil, genetik bir algoritmanın gösterimi. Yarış arabaları , belki kimse görmemiştir.


Gördüm ... gerçekten harika ..... Öğrenme gerçeği karşısında. Ama burada yüksek konulardan bahsediyoruz, bu arada, AI'nın bu aşamada anlayamadığı :-)
 
Mihail Marchukajtes :
Ve en önemlisi, makinelerin entelektüelleştirilmesinin mümkün olmadığını söylemiyorum. Mevcut teknolojinin dile getirdiğim sorunları çözene kadar buna izin vermeyeceğini söyledim. Çinlilerle ilgili bir hikaye de vardı ve bu yönde çalışmalar sürüyor. Ancak makineler Turing testini geçememişken algoritmaları genelliyorlar, geçtiklerinde akıl olacaklar. sorular?
Turing testini geçmek, yalnızca makinenin değil, büyük ölçüde testçinin entelektüel yeteneklerine bağlıdır.) Birinde program testi geçecek ve diğerinde başarısız olacaktır.
 
Mihail Marchukajtes :
Ama burada önemli konulardan bahsediyoruz,

Ah pardon, yeni geldim, bilmiyorum. Şimdi okuyorum.

1...272829303132333435363738394041...74
Yeni yorum