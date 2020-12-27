Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yapay zeka dilbilimden değil de semantik formlardan ilerlerse, o zaman başka bir şeyi açıklayabilecektir. Ve prensip olarak, bu sorun uzun zamandır çözüldü. Reklamı yapılmayan çok şey var ve kamuoyunda tartışılsa bile iyi bir şey getirmeyecek. Hiç kimse onu sıradan mantığa sığdıramaz.
Bana gelince, AI'nın gelişimi insanlığa iyi bir şey getirmedi. Ve bunun ilginç ve heyecan verici olduğunu düşünenler yanılıyor. Bu teknolojiler gelişmeseydi daha iyi olurdu.
Tamamen katılıyorum. Yalnızca yapay zekanın ortaya çıkışı hiçbir şeyi engellemeyecek ve insanlık onun icadının tüm "harika" sonuçlarından "zevk alacak". Bence birden fazla nesil kendileri için üzülecek ve "aşağılık" yapay zekaya lanet edecek.
Tamamen katılıyorum. Yalnızca yapay zekanın ortaya çıkışı hiçbir şeyi engellemeyecek ve insanlık onun icadının tüm ciddi sonuçlarından "tadını çıkaracak". Bence birden fazla nesil kendileri için üzülecek ve "aşağılık" yapay zekaya lanet edecek.
Her şey çoktan geldi ve birçoğu uzun süredir bundan keyif alıyor. Diğerleri bu konuda pek bir şey bilmiyor. Ve prensip olarak, bir kişi kendi bilişsel sistemini bilmez. Aksi takdirde, uzun zaman önce birçok şeyi fark ederdi. Yakında farkedilecek bir şey kalmayacak. Ben kendim yapay zekaya ve algoritmalara karşı değilim. Bu teknolojilere sahip olan ve münhasır haklara sahip olan bu yıkıcı yapılara karşı tiksiniyorum. Bir kişinin rahatlığı ve gelişimi için, bu teknolojiler kısmen kullanılıyorsa, o zaman küçük şekillerde ve son olarak.
Vitaly'yi destekleyin. Fermi paradoksunu açıklamaya çalışan bir hipotez var. Bu paradoks, varlığı ve fırsatları için bolca zaman olmasına rağmen Evrende yaşam belirtileri görmememizdir. Dolayısıyla hipotezlerden biri, medeniyetlerin birbirleriyle tanışmadan doğup hızla ortadan kaybolduğunu öne sürüyor. Tüm medeniyetlerin ölümü için evrensel bir mekanizma vardır. Çünkü hiçbiri hayatta kalmadı. Neden hayatta kalmıyorlar? sırada mıyız?
Diğer yaşam biçimleri - bu, bu kaynak için çok alakalı bir konu değil. Ancak bu alanda da her şey o kadar net değil. :)
Her şey çoktan geldi ve birçoğu uzun süredir bundan keyif alıyor. Diğerleri bu konuda pek bir şey bilmiyor. Ve prensip olarak, bir kişi kendi bilişsel sistemini bilmez. Aksi takdirde, uzun zaman önce birçok şeyi fark ederdi. Yakında farkedilecek bir şey kalmayacak. Ben kendim yapay zekaya ve algoritmalara karşı değilim. Bu teknolojilere sahip olan ve münhasır haklara sahip olan bu yıkıcı yapılara karşı tiksiniyorum. Bir kişinin rahatlığı ve gelişimi için, bu teknolojiler kısmen kullanılıyorsa, o zaman küçük şekillerde ve son olarak.
Bugün, AI'nın "zihinsel" sınırlamaları, insan faaliyetinin tüm nişlerini fethetmesine izin vermiyor, ancak bu geçici. Aslında henüz köpeğin "zeka" seviyesine ulaşamadık ancak sahadaki araştırmaların hızı ve kapsamı göz önüne alındığında maymunları çok çabuk geçeceğimiz varsayılabilir.
Ben kendim yapay zekaya ve algoritmalara karşı değilim. Bu teknolojilerin sahibi ve münhasır haklarına sahip olan bu yıkıcı yapılara karşı tiksiniyorum.
Ah, bir sonraki yazını okudum. o zaman desteklemem
Aslında henüz köpeğin "zekâ" seviyesine ulaşmış değiliz ancak sahadaki araştırmaların hızı ve kapsamı göz önüne alındığında, maymunların aklını çok çabuk aşacağımız varsayılabilir.
Şimdiden özür dilerim, "biz" terimiyle ne demek istiyorsun? AI, geliştiricileri veya Homo sapiens türünün bir temsilcisi olarak kendiniz mi? :)
Şimdiden özür dilerim, "biz" terimiyle ne demek istiyorsun? AI, geliştiricileri veya Homo sapiens türünün bir temsilcisi olarak kendiniz mi? :)
İnsanlık.) (Ben de onun bir parçasıyım ve bu nedenle kendimi de kastediyorum.) :)))