Yapay zeka 2020 - herhangi bir ilerleme var mı? - sayfa 9
Eğlenen bilim adamlarıydı, aşağıda literatür listesi var. Bizim için anlamı sayılar ölçeğindedir, basit sayma ile hayatımızdaki karmaşık bir sorunu makul bir zamanda çözmenin imkansız olduğudur. Yani, dizileri tanımlayan programlamak işe yaramayacaktır. Ya doğadan gözetlenen iyi bilinen mekanizmaları bağlamanız ya da aynı sayıda yıl boyunca kendinizinkini bulmanız gerekir.
Basit bir numaralandırma ile imkansız olan, belki de zor bir numaralandırma ile. Alanları hakkında çok kötü düşünen programcılar tarafından defalarca şaşırdım. Bu tür istekler ve görüşlerle ilerlemek genellikle mümkündür, ancak ya çok uzak değil ya da gelişme yönünde değil. Ve alanınızda bu kadar yıkıcı bir tavır için hala oldukça gençsiniz. :)
Gerçekten de, mevcut mekanizmaları birbirine bağlamak, yapay olanlar oluşturmaktan daha kolaydır. Ve bu fikri zaten burada ifade ettim. Yeniden, ayrı, hatta yeni bir şey yaratmak imkansız değildir. Ama hedefler tamamen farklı. Böylece doğada olanı manipüle ederler. Yaşam ya da ölüm ne olursa olsun. Hiçbir şey kutsal değildir.
Evrenin ömrü ~13 milyar yıldır. Zamanı olacak mı?
Korkarım değil :(. genel olarak, bu sayı BBC'den alınmıştır - ve insanlığın ulaşacağı matematiksel sınırdır .... yani, en azından şu an için ..... Buna inanmak bile zor 10 ^ 10 ^ 123 bitten (fiziksel olarak) daha büyük bir sayı yazamazsınız - ve değişiklikle milyarlarca yıllık geliştirmeden sonra bile imkansız olduğu
Alanları hakkında çok kötü düşünen programcılar tarafından defalarca şaşırdım.
Bak, deneyim zihni ağırlaştırır. Zihin bazı alanlarda bilgiden uzak olduğunda, çok fazla hayal kurmak gerçekçi değildir. Bir alanı incelemeye başladığınızda, bu alandaki sınırlarla tanışırsınız. Ve kendinizi bu sınırlara hapsediyorsunuz. Bilgi, daha önce çözemediğiniz sorunları çözmenize izin verir, ancak bilincinizi topraklar, daha fazla karamsarlık yaratır. Bunun karşılığı böyledir.
Evrenin ömrü ~13 milyar yıldır.
Sonra bir kişi lotus pozisyonunda kaldı. Bu onu hıçkırık tutacaktı. :)
Zaman mutlak bir parametre değildir Alexey. Üstelik bilimin bazı alanları bile bazen bu konuda kekeliyor (her ne kadar hıçkırıklardan öteye geçmese de). Ve evren de koşullu bir kavramdır. Hakkında söylemek istediğim şey ... dar özelliklerle sınırlandırılmış yerleşik bir program (ve herhangi bir akademik bilim, yerleşik bir programdan başka bir şey değildir) formatından neyin reçete edilmediğini belirlemeye başladığında, ortaya çıkar. yine de gerçekçi değildir ve görüntüleri dizilerinde ve algoritmalarında gösterilmeyen fenomenlere ve süreçlere uygulamak anlamsızdır.
Bu ifadeniz, maymunlarla ilgili ifadeniz gibi, boş bir x ile başlıyor, ondan sonra sadece lineer değil, lineer olmayan da sonsuz sayıda olabilir. Ancak doğrusal bir matematiksel formül aracılığıyla belirli bir değere götürür. Ve şizofreni dışında bu tür sonuçlar belirlenemez ...
Bak, deneyim zihni ağırlaştırır. Zihin bazı alanlarda bilgiden uzak olduğunda, çok fazla hayal kurmak gerçekçi değildir. Bir alanı incelemeye başladığınızda, bu alandaki sınırlarla tanışırsınız. Ve kendinizi bu sınırlara hapsediyorsunuz. Bilgi, daha önce çözemediğiniz sorunları çözmenize izin verir, ancak bilincinizi topraklar, daha fazla karamsarlık yaratır. Bunun karşılığı böyledir.
Evet, bir dalda teşebbüslerimizin neyle karşılaştığını hatırlıyorum. Ancak şunu bir düşünün: az çok önemli keşiflerin tümü, bahsettiğiniz engellerin görüntülerini beyinlerine yükleyenler tarafından değil, dünyaya doğrudan bir bakışla bu engelleri aşanlar tarafından yapıldı. belirli bir anda belirli bir bilimde öngörülen koşullu görüntüler.
Evet? Okunmalı. Bu nerede yazıyor?
evet, doğrudan arama motoruna sürün - o kadar çok kopya var ki internetin yarısı dolmuş .. onlar komik matematikçiler ve bizden daha az inatçı değiller :-)
ayrıca " Boltzmann'ın beyni", ki a) muhtemelen öyleydi, b) "a" doğruysa, o zaman onun içindeyiz, onun paranoyası biziz :-)
cantor önlemleri var, ancak bunun için göğsünüze almanız gerekiyor
Gerçekten de, yapay zeka takasa gerçekten nasıl yardımcı oldu?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386
sonu görünene kadar.
ama bunun için göğsüne almalısın
Vitaly, bu alanda net bir zihnin var. Belki özgür fantezilerinden biri onaylanır. Bu fikirden korkmamak için hemen eleştirmeyeceğim.
Ve sözde hangi parametrelerle ayırt edersiniz. gerçekçi bir görünümden özgür fanteziler? Zeeland'ı Einstein, Newton veya Galileo'dan nasıl ayırt edebilirim? Başlangıçta varsa, onu nasıl "saf zihin" olarak tanımlarsınız?
Anahtarınızda "saf bir zihin" varsa, bu dünyada yapacak hiçbir şey yoktur. Serbest fantezilerinde, mevcut rejimin ihtiyaç duyduğu hedeflerin, koordinatların ve engellerin görüntüleriyle doluncaya kadar çıldıracak.