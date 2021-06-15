1200 abone!! - sayfa 207
İlk başarıyla tamamlandı
şeker takip etti
FXOpen-Real2 bir mikro hesap sunucusudur, umarım mikro kelimesi açıktır? (sent)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
Tüm döviz çiftlerinin adında bir nokta var - bu bir mikro hesabın işaretidir. Aracı, mikro hesaplar için ayrı bir sunucu tutmak konusunda çok zayıf ve döviz çiftinin sonuna bir nokta ekleyerek böyle bir numara buldu.
Soru şu ki, mikro hesap neden ücretli bir sinyal için kullanılabilir? Muhtemelen gerçek hesaplar ve mikro hesaplar için sunucu aynı olduğu için mi? Peki, döviz çiftlerinin adının sonunda bir nokta bulunan hesapları filtrelemek mümkün mü yoksa zor mu?
hepsi sp500'ün son çöküşünde mi birleşti?
Düşmeye devam edeceğini düşündüler. Ama euro tersine döndü.
Karşı trendler yine ağlayacak mı? ne kitap ne de hayat öğretir.
trend ile ticaret, sadece bir kez değiştiğinde kaybedebilirsiniz
trend ile ticaret, sadece bir kez değiştiğinde kaybedebilirsiniz
trend çizgileri bu ana kadar tüm bu zaman boyunca boşalırdı.
Bunu göstergemde fark etmedim, göstergeyi kırmak için kursun çok yanlış davranması gerekiyor ve ona arkadaşlarımdan daha çok güveniyorum.Sık sık piyasanın ona itaat ettiğini düşünüyorum)
Hiç doğru yere bakmıyorsunuz.
Sonuca bakmanız gerekiyor:
ve sonuç çok iyi, bence birkaç değil daha fazla abonesi olacak ve hem kendisi hem de aboneler kazanacak
evet, doldurabileceğiniz ve doldurabileceğiniz mikro hesapta, muhtemelen hala bir düzineden fazla açgözlü ve aptal abonesi olacak, ancak hesaba 100 dolar atması kötü değil mi, ancak 10k olarak görüntüleniyor ve herkes düşünüyor OOOOOOOGO GOOOOO, bu bir denge, ona güvenebilirsin.
Tüm pirzola için 10 bin bakiyeyle kimin gerçekten ticaret yaptığını gösterin? bunu göster? Hangisi sorunsuz bir 10K hesabında %50-80'lik bir düşüşe izin verir? Bu milyoneri görmek istiyorum.
Harosh zaten sızlanıyor. Kötü bir dansçı yoluna ne çıkacağını bilir..
Bir kuruşta, ama en azından başlangıç için reddedin - zor kazanılan kuruşlarınızı 217 kat artırın.