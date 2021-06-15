1200 abone!! - sayfa 85
Ve birisi sent sinyallerinin tekrar yapılmasına izin verilip verilmediğini açıklayabilir mi? Birçoğu var ve bazılarında açıklama bile hesabın kuruş olduğunu gösteriyor..
Bence komisyoncunun sunucusu tarafından otomatik olarak belirlenir - cent veya cent değil.
Bir kuruş ise, böyle bir sinyale para için gerçek bir hesapla abonelik yasaktır ( bu kuralın uygulanmasından önce sinyalin oluşturulduğu durumlar hariç ) ve ücretsiz bir demo hesabıyla abone olabilirsiniz. Yani, cent sinyalleri = aboneler için demo sinyalleri.
Bir hata varsa, servisle iletişime geçmek daha iyidir.
Bir grafikte sinyallerin geçmişini görüntüleyen bir komut dosyası yazdım. Bu sinyal çökmeye yakın anların olduğunu gösteriyor.
ağustos indirimi
tam otomatik işlem yok, Cuma günü haberlerde bugün - yani. Cuma günü ticaret yapılmadı, aksi takdirde hareket durmaya neden oldu
görünüşe göre vakıf hala, her halükarda, rulet arıyor, belki başka bir günde fiyat ters gider
Abone sayısı açısından bir sonraki de çoğunlukla geceleri gelir, biraz alır ve kenarda yürür.
Güzel senaryo.
Bir komut dosyası ve analizi olan bir kişi , sinyal hizmeti için hizmetin kendisinden daha fazlasını yaptı))
yüzudovo!!! Destekliyorum, bu tür ekran görüntüleri sistemin sağlamlığını göstermek için. Ne tür bir ticaret olduğunu hemen görebilirsiniz.
Ve tekne ? Ve helikopter ? incitmek için çabalamak