Vladimir Baskakov :
ZZ'de daha iyi görebilmeniz için

Evet, aslında küçük iyileştirmelerle bir zikzak var :)

Demek istediğim dalgalar bunlar: hareket + geri alma = dalga.

 
Aleksei Stepanenko :

Ey. Bu tür dalgalar tortuyu yıkayacaktır.

 
Signals - MT4'e gidin - "NatureFo" girin (eksik sunucu adı, ancak bu yeterlidir). 5 sinyal. Hepsi, yakın zamanda izlenen Vietnamlı erkeklerle ilgili (ağustos ve eylül aylarında tabiri caizse iki dalga). Bazılarının zaten incelemeleri var (bu muhtemelen norm olmasına rağmen). Ön izleme tarihi 67 yıl değil, aynı zamanda iyi ...
 
Uladzimir Izerski :

Yani, büyük gemi - küçük partiler.

Yevhenii Levchenko :
Ön izleme tarihi 67 yıl değil, aynı zamanda iyi ...

Uzun ve güzel bir hikayeyi çevrimdışı gördüğümde, belirsiz şüpheler hemen bana işkence etmeye başlar. Konu para olduğunda bir komisyoncuya ve bir sinyal sağlayıcıya nasıl güvenebilirsin? Hikâyenin başlangıcı izlemenin en başından başlamalı, o kadar çok aldatmadan kaçınılabilir ki...

 

bu yaygın bir şey mi? :)


 
Aboneler için endişelendi, Pazartesi günü bana her şeyi talimatlarına göre yapmamı tavsiye etti.


Bugün çiti kaldırdık ve... Şans yok.

 
İlginçtir, bugün birçok insan kuş tüyü sinyallerinde mi? )
 
+ Düşüncenin ne kadar şiirsel ifade edildiği.
 
Kötü...

Bush da sarkmaya başladı ...
 
Başladım ama şu ana kadar %10'luk bir düşüşe bile ulaşmadı. Aylık geliri önemli ölçüde azalmasına rağmen. Abonelerin çıkışı zaten başladı, bir aboneliğin maliyetinin sinyalindeki kazançları kapsamadığı için öfkeliler.
