CreateCondition
Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parametreler
var
[in] Bulanık değişken.
term
[in] Bulanık terim.
Dönüş Değeri
Bulanık kural durumu.
CreateCondition
Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parametreler
var
[in] Bulanık değişken.
term
[in] Bulanık terim.
not
[in] Duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak.
Dönüş Değeri
Bulanık kural durumu.
CreateCondition
Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parametreler
var
[in] Bulanık değişken.
term
[in] Bulanık terim.
not
[in] Duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak.
hedge
[in] Durum paketinin tipi.
Dönüş Değeri
Bulanık kural durumu.