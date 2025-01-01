CreateCondition

Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

)

Parametreler

var

[in] Bulanık değişken.

term

[in] Bulanık terim.

Dönüş Değeri

Bulanık kural durumu.

CreateCondition

Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

)

Parametreler

var

[in] Bulanık değişken.

term

[in] Bulanık terim.

not

[in] Duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak.

Dönüş Değeri

Bulanık kural durumu.

CreateCondition

Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

HedgeType hedge

)

Parametreler

var

[in] Bulanık değişken.

term

[in] Bulanık terim.

not

[in] Duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak.

hedge

[in] Durum paketinin tipi.

Dönüş Değeri

Bulanık kural durumu.