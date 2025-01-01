DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık sistem kurallarıCGenericFuzzyRuleCreateCondition 

CreateCondition

Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // bulanık değişken
   CFuzzyTerm*      term,     // bulanık terim
   )

Parametreler

var

 [in]  Bulanık değişken.

term

 [in]  Bulanık terim.

Dönüş Değeri

Bulanık kural durumu.

CreateCondition

Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // bulanık değişken
   CFuzzyTerm*      term,     // bulanık terim
   bool             not,      // duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak
   )

Parametreler

var

 [in]  Bulanık değişken.

term

 [in]  Bulanık terim.

not

 [in]  Duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak.

Dönüş Değeri

Bulanık kural durumu.

CreateCondition

Belirtilen parametrelere göre bulanık kural için bir durum oluşturur.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // bulanık değişken
   CFuzzyTerm*     term,     // bulanık terim
   bool            not,      // duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak
   HedgeType       hedge     // durum paketinin tipi
   )

Parametreler

var

 [in]  Bulanık değişken.

term

 [in]  Bulanık terim.

not

 [in]  Duruma olumsuzluk ekleme gerekliliğini gösteren bayrak.

hedge

 [in]  Durum paketinin tipi.

Dönüş Değeri

Bulanık kural durumu.