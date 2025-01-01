Bulanık sistem kuralları
Bulanık sistem (bulanık mantıksal çıkarım sistemi), bulanık kuralların ve bulanık işlemlerin kullanımıyla, sonucun girdi ve çıktı ifadelerinin mevcut durumuna karşılık gelen bir bulanık küme şeklinde elde edilmesidir.
Bulanık kurallar incelenen nesnenin girdi ve çıktıları arasındaki ilişkiyi belirler. Sistemdeki kuralların sayısı sınırsızdır. Bulanık kuralların genel çerçevesi şu şekildedir:
Eğer kural durumu ise, o zaman kural sonucudur.
Kural durumu nesnenin mevcut durumunu tanımlar. Kural sonucu, kural durumunun nesneyi nasıl etkilediğini belirtir.
Bulanık sistemler için kurallar sınıfı
Açıklama
Mamdani algoritması ile bir bulanık mantık kuralını kullanmak için tasarlanmıştır
Suheno algoritması ile bir bulanık mantık kuralını kullanmak için tasarlanmıştır
Bu sınıf "Bulanık değişken — Bulanık terim" çiftiyle tanımlanan bir bulanık durum ayarlar.
Bu sınıf birbirine bir operatör ile bağlı olan bulanık durumların bir kümesini tanımlar.
Bulanık kuralların her iki tipi ile çalışmak için tasarlanmış temel sınıf.