Sıralı hash tablosunun belirli bir anahtar değer tablosu içerip içermediğini belirler.

Oluşturulan anahtar/değer çifti ile çalışma versiyonu.

bool Contains(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  item     // anahtar/değer çifti
   );

Ayrı olarak ayarlanmış bir anahtar ve değer biçiminde bir anahtar/değer çifti ile çalışma versiyonu.

bool Contains(
   TKey    key,                         // key
   TValue  value                        // değer
   );

Parametreler

*item

[in]  anahtar/değer çifti.

key

[in]  Anahtar.

value

[in]  Değer.

Dönen Değer

True döndürür, eğer sıralı hash tablosu belirli bir anahtar ve değere sahip bir anahtar/değer çifti içeriyorsa, aksi halde false döndürür.