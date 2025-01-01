Contains
Sıralı hash tablosunun belirli bir anahtar değer tablosu içerip içermediğini belirler.
Oluşturulan anahtar/değer çifti ile çalışma versiyonu.
|
bool Contains(
Ayrı olarak ayarlanmış bir anahtar ve değer biçiminde bir anahtar/değer çifti ile çalışma versiyonu.
|
bool Contains(
Parametreler
*item
[in] anahtar/değer çifti.
key
[in] Anahtar.
value
[in] Değer.
Dönen Değer
True döndürür, eğer sıralı hash tablosu belirli bir anahtar ve değere sahip bir anahtar/değer çifti içeriyorsa, aksi halde false döndürür.