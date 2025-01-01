Contains

Sıralı hash tablosunun belirli bir anahtar değer tablosu içerip içermediğini belirler.

Oluşturulan anahtar/değer çifti ile çalışma versiyonu.

bool Contains(

CKeyValuePair<TKeyTValue>* item

);

Ayrı olarak ayarlanmış bir anahtar ve değer biçiminde bir anahtar/değer çifti ile çalışma versiyonu.

bool Contains(

TKey key,

TValue value

);

Parametreler

*item

[in] anahtar/değer çifti.

key

[in] Anahtar.

value

[in] Değer.

Dönen Değer

True döndürür, eğer sıralı hash tablosu belirli bir anahtar ve değere sahip bir anahtar/değer çifti içeriyorsa, aksi halde false döndürür.