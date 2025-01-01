DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey 

ContainsKey

Sıralı hash tablosunun anahtar/değer tablosubelirli bir anahtar ileiçerip içermediğini belirler.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // anahtar
   );

Parametreler

key

[in]  Anahtar.

Dönen Değer

Sıralı hash tablosu, belirtilen bir anahtarla anahtar/değer çiftini içeriyorsa true, aksi halde false döndürür.