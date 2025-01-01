MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Sıralı hash tablosunun anahtar/değer tablosubelirli bir anahtar ileiçerip içermediğini belirler. bool ContainsKey( TKey key // anahtar ); Parametreler key [in] Anahtar. Dönen Değer Sıralı hash tablosu, belirtilen bir anahtarla anahtar/değer çiftini içeriyorsa true, aksi halde false döndürür. Contains ContainsValue