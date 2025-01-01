DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedMap<TKey, TValue>TryGetValue 

TryGetValue

Sıralı hash tablosundan belirli bir anahtardaki bir öğeyi alır.

bool TryGetValue(
   TKey     key,      // anahtar
   TValue&  value     // değer yazmak için bir değişken
   );

Parametreler

key

[in]  Anahtar.

&value

[out]  anahtar/değer çiftinin belirtilen değeri yazılacak değişken.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.