TryGetValue Sıralı hash tablosundan belirli bir anahtardaki bir öğeyi alır. bool TryGetValue( TKey key, // anahtar TValue& value // değer yazmak için bir değişken ); Parametreler key [in] Anahtar. &value [out] anahtar/değer çiftinin belirtilen değeri yazılacak değişken. Dönen Değer Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.