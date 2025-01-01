MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedMap<TKey, TValue>ContainsValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsValue Depo edilmiş hash tablosunun belirli bir değer ile anahtar/değer tablosu içerip içermediğini belirler. bool ContainsValue( TValue value // değer ); Parametreler value [in] Değer. Dönen Değer Sıralı hash tablo, belirtilen değere sahip anahtar/değer çiftini içeriyorsa true, aksi halde false döndürür. ContainsKey CopyTo