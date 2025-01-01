DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedMap<TKey, TValue>ContainsValue 

ContainsValue

Depo edilmiş hash tablosunun belirli bir değer ile anahtar/değer tablosu içerip içermediğini belirler.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // değer
   );

Parametreler

value

[in]  Değer.

Dönen Değer

Sıralı hash tablo, belirtilen değere sahip anahtar/değer çiftini içeriyorsa true, aksi halde false döndürür.