CopyTo
Copies all key/value pairs from the sorted Sıralı hash tablonun to the specified arrays, starting at the specified index.
Hash tabloyu anahtar/değer çifti dizisine kopyalar.
|
int CopyTo(
Anahtar ve değerler için dizileri ayırmak amacıyla bir hash tablosunu kopyalayan versiyon.
|
int CopyTo(
Parametreler
*&dst_array[]
[out] Hash tablosundan tüm çiftlerin yazılacağı bir dizi.
&dst_keys[]
[out] Hash tablosundan tüm anahtarların yazılacağı bir dizi.
&dst_values[]
[out] Hash tablosundan tüm değerlerin yazılacağı bir dizi.
dst_start=0
[in] Kopyalamanın başladığı dizideki bir indeks.
Dönen Değer
Kopyalanan anahtar/değer çifti sayısını döndürür.