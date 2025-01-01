DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standart Kütüphane Veri Toplama CArrayFloat Delta 

Delta

Karşılaştırma toleransını ayarlar.

void  Delta(
   float  delta      // Tolerans
   )

Parametreler

delta

[in]  Yeni karşılaştırma toleransı değeri.

Dönüş Değeri

None

Not

Arama için kabul edilebilecek tolerans değerini ayarlar. Değerlerin mutlak farkı bu toleranstan büyük olmadıkça değerler eşit kabul edilir. Varsayılan tolerans değeri 0.0 olarak ayarlanmıştır.

Örnek:

//--- CArrayFloat::Delta(float) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- karşılaştırma toleransını ayarla
   array.Delta(0.001);
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }