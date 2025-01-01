- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
Karşılaştırma toleransını ayarlar.
|
void Delta(
Parametreler
delta
[in] Yeni karşılaştırma toleransı değeri.
Dönüş Değeri
None
Not
Arama için kabul edilebilecek tolerans değerini ayarlar. Değerlerin mutlak farkı bu toleranstan büyük olmadıkça değerler eşit kabul edilir. Varsayılan tolerans değeri 0.0 olarak ayarlanmıştır.
Örnek:
|
//--- CArrayFloat::Delta(float) için bir örnek