//--- CArrayFloat::Delta(float) için bir örnek

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- karşılaştırma toleransını ayarla

array.Delta(0.001);

//--- diziyi kullan

//--- . . .

//--- diziyi sil

delete array;

}