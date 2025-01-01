- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
Устанавливает допуск сравнения.
|
void Delta(
Параметры
delta
[in] новое значение допуска сравнения.
Возвращаемое значение
Нет
Примечание
Допуск сравнения используется при поисках. Значения считаются равными, если их разница меньше или равна допуску. По умолчанию допуск равен 0.0.
Пример:
|
//--- example for CArrayFloat::Delta(float)