//--- CArrayFloat::AssignArray(const float &[]) için bir örnek

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

float src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- başka bir dizi ata

if(!array.AssignArray(src))

{

printf("Dizi atama hatası");

delete array;

return;

}

//--- diziyi kullan

//--- . . .

//--- diziyi sil

delete array;

}