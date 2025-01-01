DokümantasyonBölümler
Dizi içindeki bir elemanı belirtilen konuma kaydırır.

bool  Shift(
   int  pos,       // konum
   int  shift      // Kaydırma değeri
   )

Parametreler

pos

[in]  Kaydırılacak dizi elemanının konumu

shift

[in]  Kaydırma değeri (pozitif veya negatif).

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman kaydırılamadıysa 'false'.

Örnek:

//--- CArrayFloat::Shift(int,int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- elemanı kaydır
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("Kaydırma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }