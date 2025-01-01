DokümantasyonBölümler
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır.

float  At(
   int  pos      // konum 
   ) const

Parametreler

pos

[in]  Seçilen elemanın dizi içindeki konumu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda elemanın değerine, olmayan bir konumdaki bir elemanın istenmesi durumunda ise FLT_MAX değerine dönüş yapar (son hata değeri ERR_OUT_OF_RANGE).

Not

FLT_MAX değeri geçerli bir dizi elemanı olabileceği için her zaman son hata kodunun istenmesi gerekir.

Örnek:

//--- CArrayFloat::At(int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      float result=array.At(i);
      if(result==FLT_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- error reading from array
         printf("Eleman alınamadı, hata");
         delete array;
         return;
        }
      //--- elemanı kullan
      //--- . . .
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }