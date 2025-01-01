//--- 例程 CArrayFloat::Delta(float)

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 设置比较公差

array.Delta(0.001);

//--- 使用数组

//--- . . .

//--- 删除数组

delete array;

}