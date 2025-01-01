- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
设置比较冗余度。
|
void Delta(
参数
delta
[输入] 比较时可接纳的新公差值。
返回值
None
注释
在搜索时进行比较的可接纳值。如果它们的差别小于或等于冗余度, 则该值被认为是相等的。省缺冗余度是 0.0。
例如:
|
//--- 例程 CArrayFloat::Delta(float)