Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler.

bool  InsertArray(
   CArrayFloat*  src,     // kaynağın işaretçisi
   int            pos      // konum
   )

Parametreler

src

[in]  Bir CArrayFloat sınıf örneğinin (eklenecek kaynak elemanlar) işaretçisi.

pos

[in]  Elemanın ekleneceği dizi konumu

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayFloat::InsertArray(const CArrayFloat*,int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayFloat *src=new CArrayFloat;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ekle
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("dizi ekleme hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi sil
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }