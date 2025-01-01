ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayFloatDelta 

Delta

比較の許容範囲を設定します。

void  Delta(
  float  delta      // 許容範囲
  ）

パラメータ

delta

[in]  新しい比較の許容範囲

戻り値

None

注意事項

比較の許容範囲は、検索に使用されます。値は、その差が許容範囲以下の場合は等しいと見なされます。デフォルトの許容範囲は 0.0 です。

例:

//--- CArrayFloat::Delta(float) の例
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 比較のバリエーションを設定する
  array.Delta(0.001);
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }