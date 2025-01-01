- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
Establece la tolerancia de comparación.
|
void Delta(
Parámetros
delta
[in] El valor nuevo de la tolerancia de comparación.
Valor devuelto
Ninguno
Nota
Tolerancia de comparación utilizada en la búsqueda. Los valores se consideran iguales si su diferencia es menor o igual a la tolerancia. La tolerancia predeterminada es 0.0.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayFloat::Delta(float)