- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
Définit la tolérance de comparaison.
|
void Delta(
Paramètres
delta
[in] La nouvelle valeur de tolérance de comparaison.
Valeur de Retour
Aucune
Note
Validité de la comparaison lors de la recherche. Les valeurs sont considérées égales si leur différence est inférieure ou égale à la tolérance. La tolérance par défaut est 0.0.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayFloat::Delta(float)