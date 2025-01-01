//--- exemple d'utilisation de CArrayFloat::Delta(float)

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- définit la tolérance de comparaison

array.Delta(0.001);

//--- utilise le tableau

//--- . . .

//--- supprime le tableau

delete array;

}