Delta

Define a comparação de tolerância.

void Delta(

float delta

)

Parâmetros

delta

[in] o novo valor de admissão de comparação.

Valor do Retorno

Nenhum

Observação

Admissão de comparação utilizado na pesquisa. Os valores são considerados iguais se a diferença for menor ou igual a tolerância. A tolerância padrão é 0.0.

Exemplo