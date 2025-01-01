DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 CArrayFloat Delta 

Delta

Define a comparação de tolerância.

void  Delta(
   float  delta      // Tolerance
   )

Parâmetros

delta

[in]  o novo valor de admissão de comparação.

Valor do Retorno

Nenhum

Observação

Admissão de comparação utilizado na pesquisa. Os valores são considerados iguais se a diferença for menor ou igual a tolerância. A tolerância padrão é 0.0.

Exemplo

//--- example for CArrayFloat::Delta(float)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- set compare variation
   array.Delta(0.001);
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }