Delta
Setzt die Vergleich-Toleranz.
|
void Delta(
Parameter
delta
[in] Der neue Wert der Vergleich-Toleranz.
Rückgabewert
Kein
Hinweis
Die Vergleich-Toleranz wird bei der Suche verwendet. Die Werte sind gleich, wenn die Differenz kleiner oder gleich der Toleranz ist. Die Standardtoleranz ist 0,0.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayFloat::Delta(float)