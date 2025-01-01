- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
Imposta la tolleranza del confronto.
|
void Delta(
Parametri
delta
[in] Il nuovo valore della tolleranza del confronto.
Valore di ritorno
None
Nota
La tolleranza del confronto viene utilizzata nella ricerca. I valori vengono considerati uguali se la loro differenza è inferiore o uguale alla tolleranza. La tolleranza di default è 0.0.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayFloat::Delta(float)