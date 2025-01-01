- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
비교 허용오차를 설정합니다.
|
void Delta(
Parameters
delta
[in] 비교 허용오차의 새 값.
Return Value
None
Note
비교 허용 오차는 검색에 사용됩니다. 값의 차이가 허용오차보다 작거나 같으면 같은 것으로 간주됩니다. 기본 허용오차 값은 0.0입니다.
예제:
|
//--- CArrayFloat::Delta(float) 예제