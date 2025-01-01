- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Update
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir.
bool Update(
Parametreler
pos
[in] Değiştirilecek elemanın dizideki konumu
element
[in] Elemanın yeni değeri
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
//--- CArrayFloat::Update(int,float) için bir örnek