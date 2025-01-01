DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayFloatUpdate 

Update

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir.

bool  Update(
   int    pos,         // konum
   float  element      // değer
   )

Parametreler

pos

[in]  Değiştirilecek elemanın dizideki konumu

element

[in]  Elemanın yeni değeri

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayFloat::Update(int,float) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- elemanı güncelle
   if(!array.Update(0,100.0))
     {
      printf("Güncelleme hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }