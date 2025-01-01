DokümantasyonBölümler
Belirtilen dosyadan veri dizisi yükler.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // dosya tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan ikili dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Örnek:

//--- CArrayFloat::Load(int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int          file_handle;
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- dosyayı aç
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Load(file_handle))
        {
         //--- dosya yükleme hatası
         printf("Dosya yüklenemedi: Hata %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- dizi elemanlarını kullan
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      printf("Element[%d] = %f",i,array.At(i));
     }
   delete array;
  }