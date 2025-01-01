DokümantasyonBölümler
InsertSort

Sıralı diziye eleman ekler.

bool  InsertSort(
   float  element      // eklenecek eleman
   )

Parametreler

element

[in]  Sıralı diziye eklenecek elemanın değeri

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayFloat::InsertSort(float) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi sırala
   array.Sort();
   //--- eleman ekle
   if(!array.InsertSort(100.0))
     {
      printf("Ekleme hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }