Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

bool  AssignArrayconst(
   const CArrayFloat*  src      // kaynağın işaretçisi
   ) const

Parametreler

src

[in]  Bir CArrayFloat sınıf örneğinin (kopyalanacak kaynak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar kopyalanamazsa 'false'.

Örnek:

//--- CArrayFloat::CompareArray(const CArrayFloat*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayFloat *src=new CArrayFloat;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ile karşılaştır
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- dizileri sil
   delete src;
   delete array;
  }