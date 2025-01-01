MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDateTimeShortMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortMonthName Ayın kısa ismini alır. string ShortMonthName() const Ayın kısa ismini indis kullanarak alır. string ShortMonthName( const int num // ay ismi ) const Parametreler num [in] Ay indisi (1-12). Dönüş değeri Ayın kısa ismi. MonthName DayName