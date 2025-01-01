DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDateTimeShortMonthName 

ShortMonthName

Ayın kısa ismini alır.

string  ShortMonthName()  const

Ayın kısa ismini indis kullanarak alır.

string  ShortMonthName(
   const int      num         // ay ismi
   )  const

Parametreler

num

[in]  Ay indisi (1-12).

Dönüş değeri

Ayın kısa ismi.