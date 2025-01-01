DokümantasyonBölümler
Date (Set Yöntemi datetime)

Tarih değerini datetime tipi ile ayarlar.

void  Date(
   const datetime      value         // tarih
   )

Parametreler

value

[in] datetime tipli değer.

Dönüş değeri

Yok.

Date (Set Yöntemi MqlDateTime)

Tarih değerini MqlDateTime tipi ile ayarlar.

void  Date(
   const MqlDateTime   &value        // tarih
   )

Parametreler

value

[in] MqlDateTime tipli değer.

Dönüş değeri

Yok.