Time 

Time (Set Yöntemi datetime)

Zaman değerini datetime tipi ile ayarlar.

void  Time(
   const datetime      value         // zaman
   )

Parametreler

value

[in] datetime tipli değer.

Dönüş değeri

Yok.

Time (Set Yöntemi MqlDateTime)

Zaman değerini MqlDateTime tipi ile ayarlar.

void  Time(
   const MqlDateTime   &value        // zaman
   )

Parametreler

value

[in] MqlDateTime tipli değer.

Dönüş değeri

Yok.

