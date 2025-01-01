MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDateTimeShortDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortDayName Hafta gününün kısa ismini alır. string ShortDayName() const Hafta gününün kısa ismini indis ile alır. string ShortDayName( const int num // gün indisi ) const Parametreler num [in] Gün indisi (0-6). Dönüş değeri Günün kısa ismi. DayName DaysInMonth