ShortDayName

Hafta gününün kısa ismini alır.

string  ShortDayName()  const

Hafta gününün kısa ismini indis ile alır.

string  ShortDayName(
   const int      num         // gün indisi
   )  const

Parametreler

num

[in]  Gün indisi (0-6).

Dönüş değeri

Günün kısa ismi.