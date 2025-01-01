- Activation
Calcola la matrice di confusione per ogni etichetta. Il metodo viene applicato al vettore dei valori previsti.
|
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
Parametri
vect_true
[in] Vettore di valori reali.
confusions
[out] Un array di matrici 2 x 2 con matrici di confusione calcolate per ogni etichetta.
Valore Restituito
Dimensione dell'array delle matrici di confusione calcolate. In caso di fallimento, restituisce 0
Nota
L'array risultante può essere dinamico o statico. Se l'array è statico, allora non deve avere dimensioni inferiori al numero di classi.
Le dimensioni del vettore dei valori reali e del vettore dei valori previsti dovrebbero essere le stesse.
Esempio:
|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};