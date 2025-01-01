ConfusionMatrixMultilabel

Calcule la matrice de confusion pour chaque étiquette. La méthode est appliquée au vecteur de valeurs prédites.

uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(

const vector& vect_true,

matrix& confusions[]

);



Paramètres

vect_true

[in] Vecteur de valeurs vraies.

confusions

[out] Un tableau de matrices 2 x 2 avec des matrices de confusion calculées pour chaque étiquette.

Valeur de Retour

Taille du tableau de matrices de confusion calculées. En cas d'échec, renvoie 0

Note

Le tableau de résultats peut être dynamique ou statique. Si le tableau est statique, sa taille ne doit pas être inférieure au nombre de classes.

Les tailles du vecteur des valeurs vraies et du vecteur des valeurs prédites doivent être les mêmes.

Exemple :