ConfusionMatrixMultilabel
Calcule la matrice de confusion pour chaque étiquette. La méthode est appliquée au vecteur de valeurs prédites.
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
Paramètres
vect_true
[in] Vecteur de valeurs vraies.
confusions
[out] Un tableau de matrices 2 x 2 avec des matrices de confusion calculées pour chaque étiquette.
Valeur de Retour
Taille du tableau de matrices de confusion calculées. En cas d'échec, renvoie 0
Note
Le tableau de résultats peut être dynamique ou statique. Si le tableau est statique, sa taille ne doit pas être inférieure au nombre de classes.
Les tailles du vecteur des valeurs vraies et du vecteur des valeurs prédites doivent être les mêmes.
Exemple :
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};