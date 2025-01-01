- Activation
각 레이블에 대한 혼동 행렬 계산. 이 메서드는 예측값의 벡터에 적용됩니다.
|
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
매개 변수
vect_true
[in] 참인 값들의 벡터.
confusions
[out] 각 레이블에 대해 계산된 혼동 행렬이 있는 2 x 2 행렬의 배열.
반환값
계산된 혼동 행렬 배열의 크기. 실패인 경우 0을 반환
참조
결과 배열은 동적이거나 정적일 수 있습니다. 배열이 정적이면 크기가 클래스의 수보다 작아서는 안 됩니다.
참값 벡터와 예측값 벡터의 크기는 동일해야 합니다.
예:
|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};