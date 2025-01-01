- Activation
计算每个标签的混淆矩阵。该方法应用于预测值向量。
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
参数
vect_true
[in] 真值向量。
confusions
[out] 一个2 × 2矩阵数组，为每个标签计算混淆矩阵。
返回值
计算的混淆矩阵数组的大小。如果失败，则返回0
注意
结果数组可以是动态也可以是静态。如果是静态数组，那么其大小必须不小于类的数量。
真实值向量和预测值向量的大小应该相同。
示例：
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};