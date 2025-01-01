ConfusionMatrixMultilabel

Calcula la matriz de error para cada etiqueta. El método se aplica a un vector de valores predichos.

uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(

const vector& vect_true,

matrix& confusions[]

);



Parámetros

vect_true

[in] Vector de valores verdaderos.

confusions

[out] Array de matrices 2 x 2 con las matrices de error calculadas de cada etiqueta.

Valor retornado

Tamaño del array de matrices de error calculadas. En caso de fallo, se retornará 0

Observación

El array resultante puede ser dinámico o estático. Si el array es estático, deberá tener un tamaño no inferior al número de clases.

Los tamaños del vector de valores verdaderos y del vector de valores predichos deberán ser iguales.

Ejemplo: