Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresAprendizaje automáticoConfusionMatrixMultilabel 

ConfusionMatrixMultilabel

Calcula la matriz de error para cada etiqueta. El método se aplica a un vector de valores predichos.

uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
   const vector&       vect_true,     // vector de valores verdaderos
   matrix&             confusions[]   // array de matrices de error calculadas
   );
 

Parámetros

vect_true

[in] Vector de valores verdaderos.

confusions

[out] Array de matrices 2 x 2 con las matrices de error calculadas de cada etiqueta.

Valor retornado

Tamaño del array de matrices de error calculadas. En caso de fallo, se retornará 0

Observación

El array resultante puede ser dinámico o estático. Si el array es estático, deberá tener un tamaño no inferior al número de clases.

Los tamaños del vector de valores verdaderos y del vector de valores predichos deberán ser iguales.

Ejemplo:

   vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};
   vector y_pred={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,2,9,4,9,5,9,2,7,7,0};
   matrix label_confusions[12];
 
   uint   res=y_pred.ConfusionMatrixMultiLabel(y_true,label_confusions);
   Print("res=",res,"  size=",label_confusions.Size());
   for(uint i=0i<resi++)
      Print(label_confusions[i]);
 
 
/*
  res=10  size=12
  [[26,1]
   [0,3]]
  [[27,0]
   [0,3]]
  [[25,2]
   [2,1]]
  [[28,0]
   [1,1]]
  [[24,1]
   [2,3]]
  [[27,1]
   [0,2]]
  [[27,0]
   [2,1]]
  [[25,2]
   [1,2]]
  [[28,0]
   [2,0]]
  [[23,3]
   [0,4]]
*/