Calcula la matriz de error para cada etiqueta. El método se aplica a un vector de valores predichos.
|
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
Parámetros
vect_true
[in] Vector de valores verdaderos.
confusions
[out] Array de matrices 2 x 2 con las matrices de error calculadas de cada etiqueta.
Valor retornado
Tamaño del array de matrices de error calculadas. En caso de fallo, se retornará 0
Observación
El array resultante puede ser dinámico o estático. Si el array es estático, deberá tener un tamaño no inferior al número de clases.
Los tamaños del vector de valores verdaderos y del vector de valores predichos deberán ser iguales.
Ejemplo:
|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};